ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по украинскому гарнизону в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: AP 2024

«Гончаровское — крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели — ПВО, склады и личный состав», — сказал он.

Также ночью были зафиксированы удары по Нежину и окрестностям.

Лебедев рассказал об атаках в других регионах:

  • поражен ключевой железнодорожный узел в Жмеринке Винницкой области, удар пришелся по инфраструктуре перевозок;
  • повреждены железнодорожные станции в Николаевской и Кировоградской областях, движение поездов с военными грузами остановлено;
  • атакованы железнодорожные узлы и места дислокации военнослужащих в Сумской области, объекты нефтепереработки и логистика — в Кременчуге Полтавской области;
  • в Харьковской области пострадали склады и позиции ПВО, в Черкасской — объекты снабжения и логистики;
  • военные объекты поражены также в подконтрольном ВСУ Херсоне и Одесской области;
  • подтвержден удар по украинскому подразделению рядом со Снигиревкой в Николаевской области.

Ночью воздушную тревогу объявляли в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.