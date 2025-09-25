В Турции напавшего на людей с топором в прямом эфире приговорили к 75 годам

Турецкий суд приговорил 19-летнего Арду Кючюкйетима, который вел в соцсети трансляцию своего нападения на людей с ножом и топором в кафе, к 75 годам и 5 месяцам тюрьмы, сообщает газета Sabah.
Нападение произошло в августе прошлого года, злоумышленник успел ранить пятерых случайных мужчин. Прокуратура требовала для него 108 лет тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство и угрозы окружающим.
Турецкие СМИ информировали, что действия Кючюкйетима могли быть связаны с «вдохновением» от онлайн-игры PUBG (в жанре королевской битвы).
