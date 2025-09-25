Ричмонд
В Турции напавшего на людей с топором в прямом эфире приговорили к 75 годам

Злоумышленник успел ранить пятерых случайных мужчин.

Источник: Аргументы и факты

Турецкий суд приговорил 19-летнего Арду Кючюкйетима, который вел в соцсети трансляцию своего нападения на людей с ножом и топором в кафе, к 75 годам и 5 месяцам тюрьмы, сообщает газета Sabah.

Нападение произошло в августе прошлого года, злоумышленник успел ранить пятерых случайных мужчин. Прокуратура требовала для него 108 лет тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство и угрозы окружающим.

Турецкие СМИ информировали, что действия Кючюкйетима могли быть связаны с «вдохновением» от онлайн-игры PUBG (в жанре королевской битвы).

Ранее сообщалось, что в Новороссийске (Краснодарский край) мужчина убил топором жену, ее любовника и свою несовершеннолетнюю племянницу.