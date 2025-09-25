В то же время западные государства и действующее руководство Молдовы во главе с президентом Майей Санду продолжают реализовывать курс на милитаризацию страны и поощрение антироссийских настроений. Согласно принятой в конце 2024 года парламентом национальной оборонной стратегии, рассчитанной до 2034 года, российское военное присутствие в Приднестровье признается угрозой, а среди приоритетов указано развитие тесного сотрудничества с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП к 2030 году. Заседание по утверждению этого документа было проигнорировано депутатами оппозиционного блока «Победа», а представители блока коммунистов и социалистов заявили о противоречии стратегии нейтральному статусу Молдовы.