В Иркутской области школьник попытался зарезать одноклассника

«В Зиме по факту происшествия в одной из школ города следователями возбуждено уголовное дело. В одной из общеобразовательных школ города 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом. Школьник госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.