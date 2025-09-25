Ричмонд
В Иркутской области школьник попытался зарезать одноклассника

В городе Зима Иркутской области школьник напал с ножом на одноклассника прямо на уроке. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следком по региону.

«В Зиме по факту происшествия в одной из школ города следователями возбуждено уголовное дело. В одной из общеобразовательных школ города 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом. Школьник госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Пострадавший ученик был госпитализирован. Правоохранительные органы начали расследование по признакам покушения на убийство и халатности.