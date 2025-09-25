Бастрыкин потребовал доклад по делу об удалении почки у жительницы Бурятии

По информации ведомства, в апреле 2025 года женщина обратилась в одно из медицинских учреждений республики из-за ухудшения здоровья. У нее выявили заболевание, и на основании неверных исследований врачи провели операцию, в ходе которой была удалена здоровая почка. В Бурятии по этому факту возбуждено уголовное дело.