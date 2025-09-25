Бастрыкин потребовал доклад по делу об удалении почки у жительницы Бурятии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании инцидента, связанного с ошибочным удалением здоровой почки у жительницы Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
По информации ведомства, в апреле 2025 года женщина обратилась в одно из медицинских учреждений республики из-за ухудшения здоровья. У нее выявили заболевание, и на основании неверных исследований врачи провели операцию, в ходе которой была удалена здоровая почка. В Бурятии по этому факту возбуждено уголовное дело.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгения Вячеславовича Лагацкого доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.
В марте Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по делу о возможных серьезных нарушениях врачей в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югре, в результате которых одной из женщин после родов удалили матку.