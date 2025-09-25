Задымление произошло в Филатовской детской больнице из-за замыкания проводки

В Филатовской детской больнице в Москве произошло замыкание проводки, пациентов и персонал временно эвакуировали. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что замыкание возникло во время плановых работ в электрощитовой на площади 0,5 квадратного метра в одном из корпусов.
Все последствия инцидента оперативно устранили, а детей и медицинский персонал переместили в другие корпуса больницы.
Представители департамента подчеркнули в Telegram-канале, что никто из пациентов, их родственников или сотрудников не пострадал. Больница продолжила работу в обычном режиме после инцидента.
