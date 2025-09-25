Задымление произошло в Филатовской детской больнице из-за замыкания проводки

10 сентября пожарные ликвидировали открытое горение склада в подмосковном поселке Некрасовский. Возгорание потушили на площади 12 тысяч квадратных метров. Рядом со складом расположен конный клуб, территория которого достигает 100 гектаров. Сотрудники комплекса рассказали, что увели сотрудников и лошадей от пожара, поэтому они не пострадали.