Пассажирский самолёт впервые столкнулся с беспилотником в небе над Россией

Всё произошло 2 августа во время рейса Петропавловск-Камчатский — Тиличики. После посадки воздушного судна в аэропорту назначения повреждения зафиксировали на фюзеляже и крыле самолёта. При этом во время полёта экипаж не заметил каких-либо ударов о борт. Специалисты выдвинули предварительную версию, что причиной повреждений могло быть столкновение с птицей.
Однако комиссия Камчатского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиции в ходе расследования пришла к выводу, что повреждения самолёту нанёс, вероятнее всего, беспилотное воздушное судно (БВС).
«Определить, кто управлял БВС, невозможно, поскольку неизвестно место запуска беспилотника. С учётом высоты полёта воздушного судна на уровне 6 тыс. м, можно предположить, что столкновение могло произойти при взлёте или заходе на посадку самолёта. При этом полёты беспилотников в зоне аэропортов запрещены», — рассказали нам в авиапредприятии.
А накануне вечером самолёт авиакомпании «Россия» получил повреждение при подготовке к вылету из Шереметьево в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение с бортом китайской авиакомпании.
