Пассажирский самолёт впервые столкнулся с беспилотником в небе над Россией

Всё произошло 2 августа во время рейса Петропавловск-Камчатский — Тиличики. После посадки воздушного судна в аэропорту назначения повреждения зафиксировали на фюзеляже и крыле самолёта. При этом во время полёта экипаж не заметил каких-либо ударов о борт. Специалисты выдвинули предварительную версию, что причиной повреждений могло быть столкновение с птицей.