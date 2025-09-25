Похитительницу девочки из Асбеста приговорили к принудительному лечению

В Асбесте женщину, похитившую 6-летнюю девочку, суд отправил на принудительное лечение. По версии следствия, 7 июля 2025 года 40-летняя преступница увела 6-летнюю девочку с детской площадки к себе домой. Она не отпускала ее, пока к ней в квартиру не пришли правоохранители.