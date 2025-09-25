Похитительницу девочки из Асбеста приговорили к принудительному лечению

В Асбесте женщину, похитившую 6-летнюю девочку, суд отправил на принудительное лечение. По версии следствия, 7 июля 2025 года 40-летняя преступница увела 6-летнюю девочку с детской площадки к себе домой. Она не отпускала ее, пока к ней в квартиру не пришли правоохранители.
Женщина заманила ребенка к себе с помощью мороженого. Ее нашли через 4 часа после похищения. В поисках было задействовано 62 сотрудника полиции, так же им помогали активисты из «Русской общины» и местные жители. Девочка не пострадала.
Обвиняемая имеет психическое заболевание, что подтвердилось в ходе психолого-психиатрической экспертизы. Опасность своих действий она не осознавала.
— В отношении родителей представители МВД возбудили административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее воспитание собственного ребёнка, за то, что оставили его без надлежащего присмотра, — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Уголовное дело на виновную завели по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение малолетнего». Но учитывая результаты экспертизы, ее приговорили к принудительному лечению в стационаре психиатрической больницы специального типа.