Onet узнал, что дом в Польше повредила ракета голландского истребителя

Ранее Polsat News написало, что на дом упали обломки одного из прилетевших на территорию Польши беспилотников. Позднее Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщило, что в дом попала ракета, запущенная с польского истребителя F-16.
Налет беспилотников на Польшу случился в ночь на 10 сентября, всего на территории страны нашли 19 БПЛА. Ни один из них не носил боевой заряд.
Туск заявил, что дроны были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что доказательств этому нет, а позже добавил, что БПЛА в Польшу прилетели с Украины.
Минобороны России указывало, что объектов для ударов по территории Польши не назначалось.