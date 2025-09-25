Актер, игравший вместе с Зеленским, готов выступать в России за 3 млн рублей

Помимо России, Хаапасало готов провести аналогичные мероприятия в Турции (за 2 миллиона рублей) или в Грузии (за 1 миллион 750 тысяч рублей). В этих случаях актер предлагает воссоздать сцены из «Особенностей национальной охоты» и провести праздник в стиле фильма. В райдер артиста включены перелет бизнес-классом и размещение в полулюксе, однако при выступлении в Грузии проживание не потребуется — у его супруги есть квартира в Тбилиси, а сам актер имеет грузинский паспорт.