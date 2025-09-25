Ричмонд
В лесу под Всеволожском обнаружили человеческий череп

Принадлежность человеческих останков, найденных в Ленобласти, устанавливается.

Источник: Аргументы и факты

Во Всеволожском районе Ленобласти накануне обнаружили человеческий череп. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает 47news.

О найденных человеческих останках в полицию сообщили из Всеволожского лесничества. Откопали череп во время земельных работ.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что останки, действительно, принадлежат человеку.

Череп отправили на экспертизу. Принадлежность останков устанавливается. Начата проверка.

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти откопал возле своего дома человеческий скелет в ботинках.