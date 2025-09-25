В лесу под Всеволожском обнаружили человеческий череп

Во Всеволожском районе Ленобласти накануне обнаружили человеческий череп. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает 47news.
О найденных человеческих останках в полицию сообщили из Всеволожского лесничества. Откопали череп во время земельных работ.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что останки, действительно, принадлежат человеку.
Череп отправили на экспертизу. Принадлежность останков устанавливается. Начата проверка.
Ранее сообщалось, что житель Ленобласти откопал возле своего дома человеческий скелет в ботинках.