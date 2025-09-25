Школьник 5 раз ударил ножом одноклассника прямо на уроке в иркутском городе Зима

По предварительной информации, подросток нанёс не менее пяти ударов складным ножом однокласснику во время урока, в результате длительного конфликта между ними. Следователи дадут правовую оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений. Прокуратура Иркутской области также проводит проверку обстоятельств произошедшего. В ведомстве сообщили, что инцидент произошёл с участием двух учеников 8 класса.