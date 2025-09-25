Школьник 5 раз ударил ножом одноклассника прямо на уроке в иркутском городе Зима

«Сегодня в Зиме в одной из общеобразовательных школ города 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом. Школьник госпитализирован в медицинское учреждение (…) Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы для жизни и здоровья нет», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, подросток нанёс не менее пяти ударов складным ножом однокласснику во время урока, в результате длительного конфликта между ними. Следователи дадут правовую оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений. Прокуратура Иркутской области также проводит проверку обстоятельств произошедшего. В ведомстве сообщили, что инцидент произошёл с участием двух учеников 8 класса.
Ранее Life.ru рассказал, что в Воронежской области подросток планировал напасть на школу с ножами и молотком. Школьника задержали сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред. С подозреваемым уже начали проводить все необходимые следственные действия.
