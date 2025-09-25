Бастрыкин заинтересовался истязанием детей сверстницами на Бору

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что группа несовершеннолетних девочек систематически избивала и грабила своих сверстников и младших детей. Свои действия подростки снимали на видео. Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье «Истязание». К расследованию подключилась и прокуратура, которая начала собственную проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Айрату Ахметшину доложить об уже установленных фактах и текущем статусе расследования.