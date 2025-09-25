Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин заинтересовался истязанием детей сверстницами на Бору

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщений о жестоком обращении с детьми в Борском районе Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что группа несовершеннолетних девочек систематически избивала и грабила своих сверстников и младших детей. Свои действия подростки снимали на видео. Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье «Истязание». К расследованию подключилась и прокуратура, которая начала собственную проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Айрату Ахметшину доложить об уже установленных фактах и текущем статусе расследования.

Ранее сообщалось, что в школе № 117 Нижнего Новгорода ученика поставили на колени и заставили извиняться на камеру за плохое поведение. Это учебное заведение уже попадало в криминальную хронику. В марте один из учащихся напал на двух одноклассников прямо в классе из-за затяжного конфликта.