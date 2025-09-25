Ричмонд
Похитившую ребенка жительницу Асбеста отправили на принудительное лечение

В июле этого года женщина похитила чужого ребенка с детской площадки и незаконно удерживала его в своей квартире.

Городской суд Асбеста Свердловской области вынес решение о принудительном лечении женщины, похитившей в июле текущего года чужого пятилетнего ребенка с детской площадки и удерживавшей его у себя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«По состоянию здоровья женщина признана невменяемой. Суд постановил применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.

СУ СК России по Свердловской области уточнило, что женщина страдает психическим заболеванием. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых также отмечал, что в отношении родителей ребенка возбуждено административное дело по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание и оставление в опасности.

Мера пресечения в виде содержания под стражей будет действовать до помещения женщины в стационар, добавили в пресс-службе судов.