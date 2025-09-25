Ричмонд
В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, работавшего на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в релизе.

По данным спецслужбы, фигурант связался через Telegram с сотрудником ГУР Минобороны Украины и продавал ему данные о критически важной инфраструктуре Мордовии.

Кроме того, он передал сведения о сотруднике республиканского главка МВД, чтобы организовать его убийство.

Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, суд отправил его под стражу.

Расследование продолжается, чтобы выяснить, причастен ли он к другим преступлениям.