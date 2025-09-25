В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, фигурант связался через Telegram с сотрудником ГУР Минобороны Украины и продавал ему данные о критически важной инфраструктуре Мордовии.
Кроме того, он передал сведения о сотруднике республиканского главка МВД, чтобы организовать его убийство.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, суд отправил его под стражу.
Расследование продолжается, чтобы выяснить, причастен ли он к другим преступлениям.