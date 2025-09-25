В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, собиравшего данные для ГУР МО Украины

Сотрудника одной из IT-компаний в Мордовии, 39-летнего жителя региона, задержали и арестовали по подозрению в передаче данных украинской разведке о расположении объектов критически важной инфраструктуры. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ФСБ утверждает, что мужчина установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
Мужчина, как уточнили в ведомстве, за денежное вознаграждение собирал сведения о критически важных объектах в регионе и передавал их через мессенджер Telegram. При этом данные отправлялись по указанию куратора из украинской разведки.
Кроме того, ФСБ указала, что подозреваемый передал противнику сведения о сотруднике МВД по Мордовии, якобы с целью организации заказного убийства. Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств дела, передает «Интерфакс».
В конце августа в Донецке задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий против инфраструктуры. По заданию кураторов мужчина также фотографировал здания администрации и критические объекты в городах республики.