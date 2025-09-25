Ричмонд
В Качугском районе 67-летний водитель погиб, столкнувшись на автомобиле с лошадью

Животное также погибло на 208-м километре трассы «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Качугском районе 67-летний водитель погиб, столкнувшись на автомобиле с лошадью. Дорожный инцидент произошел в темное время на 208-м километре трассы «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Владелец автомобиля «Хонда Цивик» двигался со стороны села Манзурка в направлении села Никилей, не справился с управлением и наехал на животное. После столкновения съехал с проезжей части, — уточнили в пресс-службе полиции.

Мужчина умер от травм, полученных в аварии, прямо на месте. Лошадь также погибла. Инспекторы установили, что ранее водителя лишили водительских прав, поэтому он сел за управление без них, а также в момент движения не был пристегнут ремнем безопасности.