Дания дважды за неделю столкнулась с неизвестными дронами: что творится в Европе

В Дании столкнулись с неизвестными дронами.
Аэропорт Ольборга в Дании временно прекратил работу утром из-за появления беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом сообщила национальная полиция страны, передает агентство Reuters. Уточняется, что инцидент произошел на фоне усиления контроля за беспилотниками после схожего случая 23 сентября, когда из-за дронов был временно закрыт международный аэропорт Копенгагена. О том что происходит в Европе и кто виноват в запуске дронов — в материале URA.RU.
В Датском аэропорту задерживают как минимум четыре авиарейса.
В Датском аэропорту задерживают четыре рейсаФото: Антон Белицкий © URA.RU.
В Дании Аэропорт Ольборга был закрыт для всех рейсов из-за появления неизвестных беспилотников в его воздушном пространстве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя воздушной гавани. Инцидент повлиял на работу как минимум четырех пассажирских рейсов, пишет Sky News. Власти не уточнили количество и тип замеченных БПЛА. Полиция Северной Ютландии оперативно прибыла на место происшествия и начала расследование обстоятельств случившегося.
Дания утверждает, что Россия причастна к запуску дронов.
Это уже не первый случай с атакой дронов. Предыдущий случился буквально на днях.
Тогда премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о беспрецедентной атаке на критически важную инфраструктуру страны. По его словам, это «самая серьезная атака на критически важную инфраструктуру Дании на сегодняшний день». Она не исключила, что за предполагаемой атакой может стоять Россия. В заявлении подчеркивается, что власти страны тщательно анализируют ситуацию и взаимодействуют с международными партнерами.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил, что альянс внимательно следит за развитием событий и готов к решительным действиям. Он добавил: «Россияне знают… что в случае необходимости мы не будем колебаться». При этом прямые обвинения в адрес какой-либо страны не прозвучали.
Власти Дании назвали инцидент с дронами самым серьезным нападением.
Ранее Метте Фредериксен назвала инцидент с БПЛА самым серьезным нападением на критическую инфраструктуру страны. Об этом говорится в заявлении главы правительства, опубликованном телерадиокомпанией DR. По ее словам, чрезвычайная ситуация потребовала немедленной мобилизации служб безопасности. Она отметила, что угрозу удалось локализовать, а расследование инцидента продолжается.
Россия опровергла факт нарушения.
Песков прокомментировал обвинение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необоснованными и не заслуживающими внимания обвинения в причастности к появлению беспилотников в небе над Копенгагеном и Осло. Об этом он сообщил журналистам, комментируя информацию о расследованиях в Дании и Норвегии.
Песков подчеркнул, что подобные заявления западных стран строятся на предположениях и не подкрепляются доказательствами. Он также отметил, что на данный момент власти Дании и Норвегии официально не установили, кто мог управлять обнаруженными дронами.
Барбин назвал обвинение с дронами провокацией на конфликт НАТО с РФ.
Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о признаках провокации в инциденте, произошедшем в небе над аэропортом Копенгагена. По мнению дипломата, ситуация может быть попыткой втянуть страны НАТО в прямое военное столкновение с Российской Федерацией. Барбин объяснил позицию российской стороны необходимостью предотвращения эскалации между крупными военными блоками в Европе.
Он призвал к осторожности и ответственности в оценке произошедшего. В опубликованном сообщении посол отметил, что российская сторона внимательно следит за реакцией датских и других западных властей, а также ожидает объективного расследования обстоятельств инцидента.
Захарова считает, что обвинения направлены на эскалацию украинского кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Польши в нарушении ее воздушного пространства российскими беспилотниками не соответствуют действительности. Подобные заявления Варшавы носят провокационный характер и направлены на эскалацию украинского кризиса. Как она пояснила, польские обвинения не имеют под собой реальных оснований и опровергаются фактами.
Уточняется, что дальность полета задействованных в военной операции беспилотников не превышает 700 километров. Это физически исключает возможность пересечения границы с Польшей. В министерстве считают, что подобные обвинения со стороны польских властей могут быть попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем и усилить напряженность в регионе.