Дания дважды за неделю столкнулась с неизвестными дронами: что творится в Европе

Аэропорт Ольборга в Дании временно прекратил работу утром из-за появления беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом сообщила национальная полиция страны, передает агентство Reuters. Уточняется, что инцидент произошел на фоне усиления контроля за беспилотниками после схожего случая 23 сентября, когда из-за дронов был временно закрыт международный аэропорт Копенгагена. О том что происходит в Европе и кто виноват в запуске дронов — в материале URA.RU.