В Могилеве слесарь во время очистки бункера лишился ноги. Следователи проводят проверку

25 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве слесарь во время очистки бункера лишился ноги. Следователи проводят проверку. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Источник: БЕЛТА

По данным следствия, вечером 22 сентября в больницу с открытым переломом левого бедра с ампутацией и рваной раной плеча доставили могилевчанина. Коллега пострадавшего рассказал врачам, что мужчина упал в бункер для сбора металлической дроби при производстве ремонтных работ.

Предварительно установлено, что слесарь одного из предприятий вычищал дробь из бункера лопатой. При очередном запуске установки для выгрузки дроби он упал в бункер, а его ногу затянуло в дробометный шнек. Мужчина стал звать на помощь. Прибежавший на крик коллега отключил оборудование и вызвал спасателей.

Сотрудники МЧС извлекли рабочего и передали его бригаде скорой помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тщательно изучена и зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Установлено, что в бункере отсутствовала часть защиты дробометного шнека — ее демонтировали работники на предыдущей смене.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Выясняются причины и условия, способствовавшие производственной травме.