В Могилеве слесарь во время очистки бункера лишился ноги. Следователи проводят проверку

Предварительно установлено, что слесарь одного из предприятий вычищал дробь из бункера лопатой. При очередном запуске установки для выгрузки дроби он упал в бункер, а его ногу затянуло в дробометный шнек. Мужчина стал звать на помощь. Прибежавший на крик коллега отключил оборудование и вызвал спасателей.