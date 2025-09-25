Красноярский музтеатр обязали выплатить 300 тысяч за погибшего работника

Жизнь 59-летнего техника учреждения трагически оборвалась в июле 2024 года. Мужчина выполнял плановые ремонтные работы на высоте 1,3 метра, но в какой-то момент не удержал равновесие и упал, получив смертельную черепно-мозговую травму.
Делом заинтересовалась прокуратура и после установления всех обстоятельств помогла семье мужчины добиться справедливости.
«Проверка показала, что трагедии можно было избежать. Театр в погоне за экономией пренебрег безопасностью сотрудника — для высотных работ вместо профессионального оборудования использовались неподходящие подручные средства, а сам техник был лишен обязательных средств индивидуальной защиты, которые могли бы спасти ему жизнь», — рассказали в прокуратуре.
Исполнение решения суда о выплате компенсации находится на контроле ведомства.