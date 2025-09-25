Уроженца Татарстана задержали за подрыв посылки в почтовом отделении в Петербурге

Жителя Татарстана арестовали по подозрению в подрыве посылки в почтовом отделении в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил Telegram-канал «112».
Утром сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнего Газинура Ш. Он принес несколько посылок на почту, одна из них взорвалась. По предварительной информации, мужчина мог стать жертвой телефонных мошенников. Эту версию сейчас проверяют следственные органы.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Пенсионер проходит допрос, говорится в публикации.
Взрыв произошел в здании на проспекте Обуховской обороны. По предварительной информации, мужчина пришел в почтовое отделение, отправил пять посылок на свое же имя на разные адреса в Республику Татарстан, и одна из них взорвалась. Позже в Сети появилось фото с места происшествия.