Уроженца Татарстана задержали за подрыв посылки в почтовом отделении в Петербурге

Взрыв произошел в здании на проспекте Обуховской обороны. По предварительной информации, мужчина пришел в почтовое отделение, отправил пять посылок на свое же имя на разные адреса в Республику Татарстан, и одна из них взорвалась. Позже в Сети появилось фото с места происшествия.