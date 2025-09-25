В Уфе из-за провала на дороге изменили маршруты двух автобусов

В Уфе на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской произошел провал дорожного полотна, что привело к временным изменениям в движении общественного транспорта. Как сообщил перевозчик «Башавтотранс», корректировка затронула два автобусных маршрута.
Маршрут № 31 «Роддом № 4 — ТСК “Пушкинский”» при следовании в сторону центра города будет двигаться по измененному маршруту: по улицам Батырская — Степана Кувыкина — Софьи Перовской.
Автобусы маршрута № 3 «ул. Дзержинского — мкр. Белореченский» также временно изменят путь следования: после ул. Степана Кувыкина они поедут по ул. Рабкоров — ул. Авроры — мкр. Белореченский.
