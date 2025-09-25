ЕС не будет запрещать въезд российским туристам

По словам одного из собеседников портала, речь идет не о жестких санкциях, а о более мягких рекомендациях для стран ЕС. Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, и среди стран Евросоюза сохраняются разногласия по поводу дальнейших ограничений.