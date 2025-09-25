ЕС не планирует ограничивать поездки российским туристам.
Российские туристы смогут продолжать посещать Европейский союз, несмотря на обсуждаемые ограничения в сфере туризма. Об этом сообщает портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов. По данным издания, Еврокомиссия разрабатывает новую стратегию по въезду российских граждан, которую планируется представить до конца 2025 года.
«Российские туристы могут продолжать приезжать в ЕС, несмотря на новые санкции в этом секторе», — уточнили авторы материала, ссылаясь на дипломатов. Отмечается также, что в 2024 году ЕС посетили около 541 000 россиян.
По словам одного из собеседников портала, речь идет не о жестких санкциях, а о более мягких рекомендациях для стран ЕС. Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, и среди стран Евросоюза сохраняются разногласия по поводу дальнейших ограничений.
В публикации уточняется, что в рамках 19-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия также рассматривает вариант запрета европейским туристическим компаниям организовывать поездки в Россию. Однако источники портала отмечают, что данная мера может не получить одобрения всех членов ЕС.
Ранее EUObserver сообщал, что Евросоюз обсуждает возможность запретить оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России. Вопрос о введении новых ограничений остается открытым: часть стран ЕС выступает за ужесточение политики в отношении российских туристов, другая часть — за сохранение действующего режима въезда.
В России не раз подчеркивалось, что введенные Западом санкции не оказали ожидаемого влияния на экономику страны. Наоборот, в условиях действия ограничительных мер отмечалась положительная динамика. В США и на Западе также признавали неэффективность действующих ограничений.