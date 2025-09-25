Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Подросток получил травмы, а виновника аварии задержали в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Неприятный инцидент произошел вчера, 24 сентября, в Дзержинском районе Волгограда. Под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По предварительной информации, около 12:00 дня водитель, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», двигался по улице Качинцев. Напротив дома № 80 «б» он сбил несовершеннолетнего пешехода. Мальчик, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился совсем рядом, в зоне видимости.

После наезда водитель не остановился и поспешил скрыться с места происшествия. Однако его побег оказался недолгим. Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции, личность виновника ДТП была быстро установили, и его удалось разыскать.

Пострадавший подросток, к счастью, избежал серьезных травм. После столкновения он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются. Полиция Волгоградской области напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, особенно вблизи школ и жилых зон, а также о недопустимости оставления места ДТП.