В Волгограде водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Неприятный инцидент произошел вчера, 24 сентября, в Дзержинском районе Волгограда. Под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
По предварительной информации, около 12:00 дня водитель, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», двигался по улице Качинцев. Напротив дома № 80 «б» он сбил несовершеннолетнего пешехода. Мальчик, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился совсем рядом, в зоне видимости.
После наезда водитель не остановился и поспешил скрыться с места происшествия. Однако его побег оказался недолгим. Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции, личность виновника ДТП была быстро установили, и его удалось разыскать.
Пострадавший подросток, к счастью, избежал серьезных травм. После столкновения он самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются. Полиция Волгоградской области напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, особенно вблизи школ и жилых зон, а также о недопустимости оставления места ДТП.