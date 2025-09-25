В Волгограде водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

По предварительной информации, около 12:00 дня водитель, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», двигался по улице Качинцев. Напротив дома № 80 «б» он сбил несовершеннолетнего пешехода. Мальчик, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился совсем рядом, в зоне видимости.