В Толмачево у самолета сибирской авиакомпании обнаружили неисправность шасси

По данным канала, инцидент произошел с самолетом RA-73672, выполнявшим рейс SBI 5104. Во время послеполетного осмотра инспекция по безопасности полетов обнаружила отсутствие стяжного болта на левом колесе правой опоры шасси. Воздушное судно отстранили от дальнейших полётов. Сейчас оно проходит дополнительную проверку и ремонт.