В Толмачево у самолета сибирской авиакомпании обнаружили неисправность шасси

В новосибирском аэропорту Толмачево после рейса из Сочи у пассажирского лайнера Boeing-737−800 авиакомпании S7 выявили техническую неисправность. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».
По данным канала, инцидент произошел с самолетом RA-73672, выполнявшим рейс SBI 5104. Во время послеполетного осмотра инспекция по безопасности полетов обнаружила отсутствие стяжного болта на левом колесе правой опоры шасси. Воздушное судно отстранили от дальнейших полётов. Сейчас оно проходит дополнительную проверку и ремонт.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что рейс из Антальи в Новосибирск задержали на девять часов.