Мужчина забил до смерти своего знакомого в квартире дома на востоке Москвы

Между знакомыми друг с другом мужчинами, находившимися в квартире дома на улице Хабаровской в столице, произошел конфликт. В ходе ссоры один из них забил другого до смерти. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.