Мужчина забил до смерти своего знакомого в квартире дома на востоке Москвы

Между знакомыми друг с другом мужчинами, находившимися в квартире дома на улице Хабаровской в столице, произошел конфликт. В ходе ссоры один из них забил другого до смерти. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.
— По версии следствия, 23 сентября 2025 года фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Хабаровской в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил своего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители поймали подозреваемого. Мужчине уже предъявили обвинение в убийстве товарища. В скором времени сотрудники СК намерены обратиться в суд. Следователи намерены просить об аресте фигуранта.
Ранее в Новой Москве случилось похожее убийство. Там между знакомыми мужчинами произошел конфликт на фоне личной неприязни. Один из них задушил своего оппонента. Потерпевший скончался на месте. Подозреваемого доставили в больницу, так как в ходе драки он получил телесные повреждения.