В Красноярске завели уголовное дело о хищении 21 миллиона рублей у дольщиков

Красноярская прокуратура завела уголовное дело в связи с хищением у дольщиков 21 миллиона рублей. По версии надзорного ведомства, в 2023 году директор компании «Финанс-Групп — Красноярск» и индивидуальный предприниматель вступили в преступный сговор — их «целевой аудиторией» стали горожане, мечтавшие построить собственный дом.