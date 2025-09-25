В Красноярске завели уголовное дело о хищении 21 миллиона рублей у дольщиков

Красноярская прокуратура завела уголовное дело в связи с хищением у дольщиков 21 миллиона рублей. По версии надзорного ведомства, в 2023 году директор компании «Финанс-Групп — Красноярск» и индивидуальный предприниматель вступили в преступный сговор — их «целевой аудиторией» стали горожане, мечтавшие построить собственный дом.
Сообщники подписывали договоры подряда, получали деньги и создавали видимость бурной деятельности. Однако большая часть денег шла не на стройку жилья, а в карманы подозреваемых.
Среди пострадавших оказались 7 человек. На бизнесменов завели дело о мошенничестве.
Расследование на контроле прокуратуры края.