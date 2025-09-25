В Минздраве рассказали о погибшем в ДТП на Южном обходе Перми

Речь о ДТП, которое произошло утром 25 сентября на Южном обходе. Очевидцы сообщили, что столкнулось несколько автомобилей. Одна из машин пробила дорожное ограждение. В сторону шоссе Космонавтов образовался затор, пробка растянулась на несколько километров.