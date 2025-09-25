Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве рассказали о погибшем в ДТП на Южном обходе Перми

Из-за аварии на дороге образовался затор.

Источник: Аргументы и факты

Результатом аварии на Южном обходе Перми стал один погибший, сообщает региональное Министерство здравоохранения сайту perm.aif.ru.

Речь о ДТП, которое произошло утром 25 сентября на Южном обходе. Очевидцы сообщили, что столкнулось несколько автомобилей. Одна из машин пробила дорожное ограждение. В сторону шоссе Космонавтов образовался затор, пробка растянулась на несколько километров.

В Министерство здравоохранения Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru, что в результате аварии есть погибший.

«В результате ДТП один мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Березниках произошло смертельное ДТП. На дороге в районе Пермякова столкнулись легковой автомобиль, грузовик и служебный автобус. Водитель легковушки погиб, ещё двоих участников госпитализировали.