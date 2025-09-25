ФСБ задержала сотрудника IT-компании за госизмену

В Мордовии задержали сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене.
В Мордовии ФСБ задержан работник российской IT-компании по подозрению в передаче украинской разведке сведений о критически важных объектах региона. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Мордовия. По информации ведомства, задержанный также раскрыл противнику данные о сотруднике МВД, чтобы организовать в отношении него заказное убийство.
«В Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в пресс-релизе службы. Сообщение передает РИА Новости. Отмечается, что подозреваемый передал противнику сведения в отношении сотрудника МВД по Республике Мордовия с целью дальнейшей организации в отношении него заказного убийства. Отмечается, что задержанный работал в IT-компании.
Следствие уже возбудило уголовное дело по статье о государственной измене. В ходе оперативных мероприятий были изъяты носители информации и электронные устройства, с помощью которых осуществлялась передача данных. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали 32-летнего россиянина, подозреваемого в пособничестве мошенникам, действовавшим в интересах Украины. По данным следствия, злоумышленники похищали деньги у граждан, используя доступ к их персональным данным, а полученную информацию передавали кураторам, предположительно связанным с украинскими спецслужбами. По обоим случаям возбуждены уголовные дела, подозреваемые находятся под стражей.