ФСБ задержала сотрудника IT-компании за госизмену

В Мордовии ФСБ задержан работник российской IT-компании по подозрению в передаче украинской разведке сведений о критически важных объектах региона. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Мордовия. По информации ведомства, задержанный также раскрыл противнику данные о сотруднике МВД, чтобы организовать в отношении него заказное убийство.