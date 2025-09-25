Парламент Киргизии сложил полномочия

Самороспуск также позволит сразу провести выборы по новым правилам. Страна делится на 30 многомандатных округов по три мандата в каждом. Избиратель сможет голосовать только за одного кандидата. Также в каждом округе должен быть избран минимум один депутат-женщина. Голосование разрешено на любом участке независимо от прописки, а кандидатами могут быть как самовыдвиженцы, так и представители партий.