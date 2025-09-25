Россиянин раскопал шахту ядерной ракеты для сдачи ее на металл

В Кемеровской области мужчина раскопал шахту ядерной ракеты с целью извлечения металлолома для последующей сдачи на переработку. Происшествие случилось ещё в мае 2024 года.
Представители лесной охраны обнаружили 35-летнего жителя города Мариинска и его компаньона, совершавших действия, повлекшие за собой нарушение целостности живого почвенного покрова и нанесение ущерба ряду древесных насаждений.
Согласно информации, предоставленной Мариинским городским судом, данные лица с применением спецтехники провели раскопки шахты ядерной ракеты, оснащённой командным пунктом, которая была выведена из эксплуатации более 30 лет назад и в прошлом находилась в ведении Министерства обороны.
В качестве компенсации за совершённые действия житель Кемеровской области обязан внести платёж в размере приблизительно 3,5 миллиона рублей в лесной фонд, а также выплатить сумму в размере 64 тысяч рублей в бюджет Мариинского муниципального округа в качестве государственной пошлины.
