Москвич убил «жену на час» отверткой за отказ убирать заваленную мусором квартиру

Мужчина в квартире на севере Москвы убил отверткой «жену на час», которая отказалась убираться в его жилище. Инцидент произошел в доме в Валдайском проезде. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, уборщица не захотела браться за работу из-за того, что квартира оказалась завалена мусором. После этого хозяин жилища набросился на женщину с инструментом, а после расправы устроил поджег и ушел. Соседи вызвали пожарных, которые вынесли пострадавшую, но в больнице она скончалась от полученных травм. Правоохранители задержали нападавшего. Следственный комитет России расследует дело, следует из публикации.
Жительница Москвы стала фигуранткой уголовного дела после того, как зарезала своего сожителя в квартире дома на улице 4-й квартал Капотни. После обнаружения тела мужчины в квартире правоохранители задержали подозреваемую.