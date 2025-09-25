Москвич убил «жену на час» отверткой за отказ убирать заваленную мусором квартиру

По его данным, уборщица не захотела браться за работу из-за того, что квартира оказалась завалена мусором. После этого хозяин жилища набросился на женщину с инструментом, а после расправы устроил поджег и ушел. Соседи вызвали пожарных, которые вынесли пострадавшую, но в больнице она скончалась от полученных травм. Правоохранители задержали нападавшего. Следственный комитет России расследует дело, следует из публикации.