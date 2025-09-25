Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время урока

Пострадавшего от нападения одноклассника ученика доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Источник: Комсомольская правда

В городе Зима Иркутской области школьник напал на одноклассника с ножом прямо во время урока. По данным ГУМВД региона, инцидент расследуется в рамках уголовного дела.

В полицию города Зима утром в четверг поступило сообщение о происшествии в одной из местных школ. 14-летний подросток на фоне давнего конфликта ранил одноклассника раскладным ножом. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Угрозы для жизни и здоровья подростка, по данным Следственного комитета, нет.

«Учебный процесс продолжается в штатном режиме. Вторая сторона конфликта вскоре будет допрошена. Исполняющему обязанности министра образования Максиму Александровичу Парфенову поручил совместно с управлением образования Зимы и муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних провести в школе педагогическое расследование», — написал глава региона Игорь Кобзев.

Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство и халатность. Прокуратура начала проверку, чтобы оценить, как в школе соблюдались законы об образовании, защите прав детей и обеспечении безопасности учеников и учителей.

Ранее похожее происшествие потрясло школу № 117 в Нижнем Новгороде. 11 марта восьмиклассник напал с ножом на двух одноклассников, после чего скрылся. В школе объявили эвакуацию, а уроки отменили.