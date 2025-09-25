В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время урока

В полицию города Зима утром в четверг поступило сообщение о происшествии в одной из местных школ. 14-летний подросток на фоне давнего конфликта ранил одноклассника раскладным ножом. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Угрозы для жизни и здоровья подростка, по данным Следственного комитета, нет.