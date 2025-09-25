В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосетях

В Железнодорожном районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности. Решение принято мэрией города после аварии на участке транзитной тепловой сети, ведущей к дому № 109 по улице Красноярской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.