В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосетях

В Железнодорожном районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности. Решение принято мэрией города после аварии на участке транзитной тепловой сети, ведущей к дому № 109 по улице Красноярской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
— Постановлением мэрии от 25 сентября введен режим повышенной готовности, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Устранением аварии займется «Новосибирская теплосетевая компания». Работы будут вестись под контролем городских служб до полного восстановления сети.