Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосетях

Жителей дома на Красноярской, 109 предупредили о рисках.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности. Решение принято мэрией города после аварии на участке транзитной тепловой сети, ведущей к дому № 109 по улице Красноярской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Постановлением мэрии от 25 сентября введен режим повышенной готовности, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Устранением аварии займется «Новосибирская теплосетевая компания». Работы будут вестись под контролем городских служб до полного восстановления сети.