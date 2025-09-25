Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мордовии задержан сотрудник IT-компании, собиравший данные для ГУР

Задержанный передавал спецслужбам Украины информацию об объектах критической инфраструктуры и сведения о сотруднике МВД для организации его убийства.

В Мордовии задержали 39-летнего сотрудника одной из IT-компаний по подозрению в сборе для военной разведки Украины сведений об объектах критически важной инфраструктуры. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Известно, что россиянин установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины. По заданию куратора он через Telegram передавал украинским спецслужбам информацию о местах расположения в Мордовии объектов критически важной инфраструктуры. Также он отправил данные о сотруднике республиканского МВД с целью организации его убийства. Задания мужчина выполнял за денежное вознаграждение.

На жителя Мордовии завели уголовное дело за госизмену.

Ранее в Самарской области задержали двух диверсантов, отца и сына, совершивших с 2023 года серию терактов на объектах ТЭК и готовивших подрыв железнодорожного моста через реку Самара.