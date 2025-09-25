Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе водитель электросамоката пострадал в результате столкновения с иномаркой. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, пострадавший не имел права на управление транспортным средством.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 8 часов утра на проспекте Гагарина. 52-летний водитель автомобиля Toyota на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу электросамокату под управлением 41-летнего водителя без водительский прав.

«В результате ДТП самокатчик получил телесные повреждения, медицинская помощь оказана на месте бригадой скорой медицинской помощи. Состояние опьянения у водителей не установлено», — сказано в сообщении.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.