В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 8 часов утра на проспекте Гагарина. 52-летний водитель автомобиля Toyota на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу электросамокату под управлением 41-летнего водителя без водительский прав.
«В результате ДТП самокатчик получил телесные повреждения, медицинская помощь оказана на месте бригадой скорой медицинской помощи. Состояние опьянения у водителей не установлено», — сказано в сообщении.
Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.