Появились кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии

Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене. Сотрудник одной из российских IT-компаний инициативно вышел на представителя ГУР МО Украины, по заданию куратора за деньги передавал данные о расположении в регионе объектов критической инфраструктуры и сведения о полицейском, чтобы в дальнейшем организовать его заказное убийство.