Появились кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием в Мордовии агента украинской разведки, который передавал данные о критической инфраструктуре и о сотруднике МВД для его убийства.

На распространённых кадрах оперативники ловят фигуранта на парковке. Он интересуется у них: «В чём вопрос?» Сотрудники спецслужбы отвечают ему, что тот подозревается в совершении госизмены.

«А, понял, всё», — отвечает мужчина.

Далее показано, как его уводят вдоль гаражей, где задержанный, вероятно, что-то показывает оперативникам.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене. Сотрудник одной из российских IT-компаний инициативно вышел на представителя ГУР МО Украины, по заданию куратора за деньги передавал данные о расположении в регионе объектов критической инфраструктуры и сведения о полицейском, чтобы в дальнейшем организовать его заказное убийство.