Появились кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии

На распространённых кадрах оперативники ловят фигуранта на парковке. Он интересуется у них: «В чём вопрос?» Сотрудники спецслужбы отвечают ему, что тот подозревается в совершении госизмены.
«А, понял, всё», — отвечает мужчина.
Далее показано, как его уводят вдоль гаражей, где задержанный, вероятно, что-то показывает оперативникам.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене. Сотрудник одной из российских IT-компаний инициативно вышел на представителя ГУР МО Украины, по заданию куратора за деньги передавал данные о расположении в регионе объектов критической инфраструктуры и сведения о полицейском, чтобы в дальнейшем организовать его заказное убийство.