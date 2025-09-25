Суд приговорил жителя Башкирии к тюремному сроку за смертельную аварию

Напомним, трагедия случилась еще в августе 2024 года. Молодой человек сел за руль автомобиля «Митсубиши Галант», будучи под воздействием наркотиков. К тому же его машина имела технические неисправности. На высокой скорости он выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено Логан».