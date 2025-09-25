Суд приговорил жителя Башкирии к тюремному сроку за смертельную аварию

В Стерлитамаке 22-летний парень был приговорен к лишению свободы за смертельное ДТП. Подробности трагедии сообщили в республиканской прокуратуре.
Напомним, трагедия случилась еще в августе 2024 года. Молодой человек сел за руль автомобиля «Митсубиши Галант», будучи под воздействием наркотиков. К тому же его машина имела технические неисправности. На высокой скорости он выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено Логан».
В результате этого столкновения 18-летняя пассажирка машины погибла прямо на месте аварии. Водитель второго автомобиля получил тяжелые травмы.
Житель Башкирии полностью признал свою вину. В качестве наказания ему назначили шесть лет в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортными средствами на три года. Помимо этого, суд обязал его выплатить почти 2 миллиона рублей родственнику погибшей в качестве компенсации морального вреда.
