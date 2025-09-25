В Воронеже «Лада Гранта» на «зебре» сбила пенсионерку

Около 19.05 на улице Маршака, по предварительным данным дорожной полиции, 74-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», следовавший со стороны улицы Героев Сибиряков в направлении улицы Домостроителей, сбил 71-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора для пешеходов. Пострадавшую госпитализировали.