В Воронеже «Лада Гранта» на «зебре» сбила пенсионерку

Воронежские автоинспекторы устанавливают обстоятельства наезда на пенсионерку. ДТП произошло вечером 24 сентября.
Около 19.05 на улице Маршака, по предварительным данным дорожной полиции, 74-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», следовавший со стороны улицы Героев Сибиряков в направлении улицы Домостроителей, сбил 71-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора для пешеходов. Пострадавшую госпитализировали.
За 24 сентября в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 58 ДТП, в них пострадали три человека.