Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростка задержали за надпись на памятнике Пушкину в Хабаровске

Полицейские завели уголовное дело о вандализме.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полицейские задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в вандализме. По версии следствия, он оставил на постаменте памятника Александру Пушкину надпись с рекламой интернет-ресурса, связанного с продажей наркотиков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Рисунок появился в июле на пересечении улиц Карла Маркса и Дикопольцева. Специалисты коммунальных служб сразу закрасили граффити.

По данным полиции, школьник выполнял задания неизвестного куратора, с которым связывался через мессенджер. Тот предлагал наносить подобные надписи в разных местах города. В отношении задержанного открыто уголовное дело.