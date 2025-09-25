Подростка задержали за надпись на памятнике Пушкину в Хабаровске

В Хабаровске полицейские задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в вандализме. По версии следствия, он оставил на постаменте памятника Александру Пушкину надпись с рекламой интернет-ресурса, связанного с продажей наркотиков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Рисунок появился в июле на пересечении улиц Карла Маркса и Дикопольцева. Специалисты коммунальных служб сразу закрасили граффити.
По данным полиции, школьник выполнял задания неизвестного куратора, с которым связывался через мессенджер. Тот предлагал наносить подобные надписи в разных местах города. В отношении задержанного открыто уголовное дело.