В Могилевском районе легковушка столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем, водитель погибла

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности и внимательности при управлении транспортом в местах, где не исключено появление диких животных. Осенью они наиболее активны в темное время суток. Повышенную опасность представляют участки автомобильных дорог с близкорасположенной древесно-кустарниковой растительностью. Если на пути движения или на обочине автодороги появилось дикое животное, необходимо немедленно снизить скорость и остановиться, не сигналить и не ослеплять его фарами.