В Могилевском районе легковушка столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем, водитель погибла

Сегодня около 7.00 46-летняя водитель Chrysler на 12-м км автодороги М-15 неподалеку от деревни Красница-1 совершила наезд на лося. Дикое животное выбежало в непосредственной близости перед автомобилем с правой обочины, после чего машина съехала в кювет.
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности и внимательности при управлении транспортом в местах, где не исключено появление диких животных. Осенью они наиболее активны в темное время суток. Повышенную опасность представляют участки автомобильных дорог с близкорасположенной древесно-кустарниковой растительностью. Если на пути движения или на обочине автодороги появилось дикое животное, необходимо немедленно снизить скорость и остановиться, не сигналить и не ослеплять его фарами.