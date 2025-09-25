Ричмонд
В Могилевском районе легковушка столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем, водитель погибла

25 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе лось выбежал на дорогу. В ДТП погибла женщина-водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: УВД Могилевского облисполкома

Сегодня около 7.00 46-летняя водитель Chrysler на 12-м км автодороги М-15 неподалеку от деревни Красница-1 совершила наезд на лося. Дикое животное выбежало в непосредственной близости перед автомобилем с правой обочины, после чего машина съехала в кювет.

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности и внимательности при управлении транспортом в местах, где не исключено появление диких животных. Осенью они наиболее активны в темное время суток. Повышенную опасность представляют участки автомобильных дорог с близкорасположенной древесно-кустарниковой растительностью. Если на пути движения или на обочине автодороги появилось дикое животное, необходимо немедленно снизить скорость и остановиться, не сигналить и не ослеплять его фарами.