Москвич убил отверткой «жену на час» и поджег квартиру

В Москве задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в жестоком убийстве 30-летней женщины и поджоге своей квартиры на Валдайском проезде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации Главного следственного управления СК РФ по городу Москве, фигурант, находясь в квартире жилого дома на Валдайском проезде, в ходе конфликта с ранее знакомой женщиной, используя различные предметы, включая отвертку, нанес ей множественные ушибленные, резаные и колотые раны в область головы и груди. После нападения мужчина поджег квартиру, в которой находилась потерпевшая, и покинул место преступления, заперев за собой входную дверь. Соседи, заметившие возгорание, вызвали пожарных. Женщина была экстренно госпитализирована, однако, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Согласно данным Mash, причиной конфликта стало то, что 30-летняя Джамиля, приглашенная 48-летним Владимиром для уборки, отказалась из-за большого количества мусора в квартире. После этого мужчина напал на нее с отверткой.
Сейчас с подозреваемым работают следователи. Они уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы. В ближайшее время Следственный комитет обратится в Головинский районный суд с ходатайством об аресте.