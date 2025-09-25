Москвич убил отверткой «жену на час» и поджег квартиру

По информации Главного следственного управления СК РФ по городу Москве, фигурант, находясь в квартире жилого дома на Валдайском проезде, в ходе конфликта с ранее знакомой женщиной, используя различные предметы, включая отвертку, нанес ей множественные ушибленные, резаные и колотые раны в область головы и груди. После нападения мужчина поджег квартиру, в которой находилась потерпевшая, и покинул место преступления, заперев за собой входную дверь. Соседи, заметившие возгорание, вызвали пожарных. Женщина была экстренно госпитализирована, однако, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице.