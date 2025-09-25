Глава Приангарья рассказал о состоянии раненого ножом подростка в школе в Зиме

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал чрезвычайную ситуацию, которая произошла сегодня, 25 сентября, в одной из школ Зимы. 14-летний подросток ударил складным ножом одноклассника. Глава региона написал о состоянии пострадавшего мальчика в своём телеграм-канале (18+), пишет ИА IrkutskMedia.
Игорь Кобзев отметил, что юноша был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. По предварительной информации, конфликт между подростками длился продолжительное время.
Ранее агентство сообщало, что Игорь Кобзев поручил исполняющему обязанности министра образования Максиму Парфенову совместно с управлением образования Зимы и муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних провести педагогическое расследование после нападения 14-летнего подростка на одноклассника в школе в Зиме.