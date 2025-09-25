Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стокилограммовую бомбу взорвали под Воронежем

Снаряд времен Великой Отечественной войны уничтожили на специальном полигоне в Каширском районе накануне, 24 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Подрыв провели по заявке администрации Хохольского района, где и была найдена авиабомба. Уничтожили бомбу профессионалы после полудня, сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области. Вес неразорвавшегося 80-летнего снаряда составлял 100 килограммов.

Напомним, что в Воронежской области продолжают находить снаряды времен ВОВ. В основном опасные объекты появляются в ходе земляных работ. Спасатели предупреждают, что при обнаружении подобных предметов ни в коем случае нельзя переносить снаряд, дотрагиваться до него или проводить какие-либо иные манипуляции, необходимо как можно быстрее связаться со специалистами по телефону 112.