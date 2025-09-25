Стокилограммовую бомбу взорвали под Воронежем

Напомним, что в Воронежской области продолжают находить снаряды времен ВОВ. В основном опасные объекты появляются в ходе земляных работ. Спасатели предупреждают, что при обнаружении подобных предметов ни в коем случае нельзя переносить снаряд, дотрагиваться до него или проводить какие-либо иные манипуляции, необходимо как можно быстрее связаться со специалистами по телефону 112.