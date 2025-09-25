Ричмонд
В Красноярске эвакуировали учеников школы № 42

Дети говорят, что «загорелся кабинет труда».

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске учеников школы № 42 вывели на улицу из-за возгорания. Об этом стало известно корреспонденту krsk.aif.ru.

Учеников школы № 42 на Кольцевой вывели на улицу. Дети говорят, что «загорелся кабинет труда».

«По громкоговорителю передали, что возгорание устранено», — отмечает корреспондент.

Известно, что многие не успели взять вещи. Однако на улице тепло. Сейчас всех вернули обратно.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю информацию о срабатывании пожарной сигнализации в школе krsk.aif.ru подтвердили, добавив, что подробностей пока нет.

Отметим, что школу только отремонтировали. Пока в ней продолжался ремонт, дети ходили в другие образовательные учреждения.

Ранее сообщалось о том, что в Туве при обрушении шахты погиб рабочий из Китая.