В Красноярске эвакуировали учеников школы № 42

В Красноярске учеников школы № 42 вывели на улицу из-за возгорания. Об этом стало известно корреспонденту krsk.aif.ru.
Учеников школы № 42 на Кольцевой вывели на улицу. Дети говорят, что «загорелся кабинет труда».
«По громкоговорителю передали, что возгорание устранено», — отмечает корреспондент.
Известно, что многие не успели взять вещи. Однако на улице тепло. Сейчас всех вернули обратно.
В ГУ МЧС по Красноярскому краю информацию о срабатывании пожарной сигнализации в школе krsk.aif.ru подтвердили, добавив, что подробностей пока нет.
Отметим, что школу только отремонтировали. Пока в ней продолжался ремонт, дети ходили в другие образовательные учреждения.
