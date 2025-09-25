Внук Николае Ботгроса в тяжёлом состоянии из-за передозировки наркотиками.
Кристиан Ботгрос, внук Николае Ботгроса, кандидата от PAS на парламентских выборах, находится в тяжёлом состоянии в больнице. Эту информацию для CANAL 5 подтвердил сам Николае Ботгрос, однако отказался давать дополнительные детали.
«Мой внук находится в крайне тяжёлом состоянии и не приходит в себя. Я ничего не могу сказать. Сейчас я не могу ничего сообщить. Пожалуйста, поймите меня».
По данным наших источников, пожелавших остаться анонимными, внук Николае Ботгроса был госпитализирован в отделение неотложной помощи ещё на прошлой неделе с передозировкой после употребления запрещённых веществ.
Тем не менее, официальным диагнозом назван цирроз поджелудочной железы. Его состояние оценивается, как крайне критическое, пациент был интубирован для искусственной вентиляции лёгких. Также семья приняла решение перевезти его в Германию для лечения.
Исполнительница народной музыки Адриана Окишану опубликовала трогательное послание в социальных сетях после того, как стало известно, что её сын, Кристиан Ботгрос, госпитализирован в тяжёлом состоянии — пишет noi.md.
«Дорогой Кристи, если бы мне нужно было сказать тебе одну вещь, которую ты всегда должен помнить, вот она: тебя любят больше, чем могут показать огни этого мира, больше, чем могут выразить слова. В каждом биении моего сердца — молитва, надежда и желание, чтобы ты был счастлив, любил с той же силой, рос прекрасно, следовал своим мечтам и никогда не забывал, насколько ты дорог», — написала певица.
Она передала сыну, что, куда бы ни завела его жизнь, он всегда найдёт у неё убежище, поддержку и безусловную любовь.
«Желаю тебе никогда не падать духом, верить, быть здоровым, иметь верных друзей и радоваться жизни. А если ты когда-нибудь упадёшь, помни, что я здесь, чтобы поддержать тебя», — добавила Адриана Окишану.
«Спасибо, что ты мой сын, спасибо, что я твоя мать. Обнимаю тебя со всей своей любовью, отсюда, до звёзд и до бесконечности», — написала исполнительница.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему люди не летают: ПАС приписывает себе увеличение числа пассажиров в Кишиневском аэропорту за счет украинцев, а в это время жители Молдовы не могут позволить себе даже трехдневный отдых на море.
Зарплат едва хватает, чтобы выжить (далее…).
Маразм предвыборной кампании в Молдове: Накануне выборов избиратель устал от страшилок про «войну с Россией» — в ПАС нарастает паника, что 28 сентября за «желтых» не будут голосовать.
Выборы в парламент, не имеющая достижений молдавская власть злонамеренно превратила из соревнования программ, идей в войну с Россией (далее…).
Спецоперация по обнаружению фальшивых бюллетеней обернулась пшиком: Это полиции не наркодилеров ловить, воров, бандитов и убийц, тут безопасность не граждан страны, а руководства Молдовы в опасности!
В общем, вместо блестяще проведенной спецоперации силовых структур, она оказалась столь же блестяще проваленной этими же самыми силовиками [видео] (далее…).