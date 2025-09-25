Внук знаменитого молдавского «Лэутара» в тяжелом состоянии: Молодой человек находится в коме из-за передозировки наркотиками

«Дорогой Кристи, если бы мне нужно было сказать тебе одну вещь, которую ты всегда должен помнить, вот она: тебя любят больше, чем могут показать огни этого мира, больше, чем могут выразить слова. В каждом биении моего сердца — молитва, надежда и желание, чтобы ты был счастлив, любил с той же силой, рос прекрасно, следовал своим мечтам и никогда не забывал, насколько ты дорог», — написала певица.