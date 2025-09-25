Убивал и расчленял тела: житель Уфы предстанет перед судом за два жестоких убийства с разницей в 11 лет

Выяснилось, что в ноябре 2014 года уфимец также выпивал у себя дома с двумя мужчинами. Вспыхнувшая ссора закончилась тем, что он насмерть избил одного из гостей. Второй человек с места происшествия скрылся, а хозяин, как и впоследствии, расчленил тело и избавился от него.