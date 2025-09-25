Убивал и расчленял тела: житель Уфы предстанет перед судом за два жестоких убийства с разницей в 11 лет

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении двух особо тяжких преступлений. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти двух человек.
Первый смертельный случай, как установили следователи, произошел в мае этого года. 47-летний мужчина гостил у уфимца, мужчины выпивали, но вдруг между ними возник конфликт, в пылу которого хозяин квартиры избил гостя. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело погибшего.
— 18 мая правоохранители прибыли в квартиру по вызову соседей, которых встревожил неприятный запах, и задержали подозреваемого, — добавили в СУ СКР по Башкирии.
В ходе дальнейшей работы следователи и криминалисты проверили причастность задержанного к другому нераскрытому делу: в 2014 году были найдены останки 41-летнего мужчины в производственном помещении на улице Чекмагушевской. Благодаря совместной работе с оперативниками МВД был восстановлен круг общения фигуранта в тот период и найден свидетель произошедшего.
Выяснилось, что в ноябре 2014 года уфимец также выпивал у себя дома с двумя мужчинами. Вспыхнувшая ссора закончилась тем, что он насмерть избил одного из гостей. Второй человек с места происшествия скрылся, а хозяин, как и впоследствии, расчленил тело и избавился от него.
— На сегодняшний день следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — заключили в СК.
