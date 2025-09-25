В Узбекистане задержаны члены преступной группы, которые занимались изготовлением поддельных водительских прав

Сотрудник Центра госуслуг, ответственный за замену водительских удостоверений старого образца на новые, вступил в сговор с другим гражданином. Вместе они за материальное вознаграждение начали оформлять удостоверения для лиц, которые окончили автошколы, но не сдавали обязательные теоретические и практические экзамены, а также ранее никогда не получали водительских прав.
При этом для легализации этих поддельных удостоверений один из обвиняемых внёс в электронную базу данных Службы безопасности дорожного движения фальшивые сведения, якобы подтверждающие, что эти лица уже ранее получали права. Таким образом, 18 человек получили документы, которые внешне ничем не отличались от легальных.
Суд признал фигурантов виновными. Одному из участников схемы было назначено наказание в виде четырёх лет ограничения свободы, второму — три года и три месяца ограничения свободы.
В рамках приговора также было решено аннулировать все 18 незаконно выданных водительских удостоверений и удалить соответствующие записи из электронных баз данных.
По информации МВД, проверки по аналогичным нарушениям продолжаются в других регионах. Ведомство призвало граждан не искать «обходных путей» и не становиться соучастниками коррупционных схем, напоминая, что фальшивые удостоверения — это не только уголовная ответственность, но и реальная угроза безопасности на дорогах.