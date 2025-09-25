В Узбекистане задержаны члены преступной группы, которые занимались изготовлением поддельных водительских прав

Сотрудник Центра госуслуг, ответственный за замену водительских удостоверений старого образца на новые, вступил в сговор с другим гражданином. Вместе они за материальное вознаграждение начали оформлять удостоверения для лиц, которые окончили автошколы, но не сдавали обязательные теоретические и практические экзамены, а также ранее никогда не получали водительских прав.