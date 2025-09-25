Ричмонд
Пожар после взрыва в промзоне Суиндона. Видео

Очевидцы из британского Суиндона сняли на видео взрыв, произошедший в типографской компании в промышленной зоне.

На видео заметно, как в ночное небо поднимается ярко-красное пламя, а также виден столб дыма. К зданию подъехали спасательные службы с включенными спецсигналами. Местные жители отмечали, что видели «огромный огненный шар». «Очень надеюсь, что никто не пострадал», — написала очевидица.

Взрыв произошел в типографской компании ESP Smile. Его ощутили жители ближайших домов, которых полиция эвакуировала минувшей ночью. Жителей других районов эвакуация не коснулась, потому что в ней не было необходимости.

На месте происшествия работали спасательные службы. Три пожарных бригады по-прежнему находятся там и следят за ситуацией. Расследование причины пожара уже началось.

Заблокированное движение на дороге A4311 начало восстанавливаться. Ранее движение было остановлено из-за того, что к месту происшествия ехали пожарно-спасательные машины. Трассу закрывали до Квинсфилда.

На прошлой неделе сообщалось, что в Суиндоне планируется открытие крупного завода по производству БПЛА в следующем году. Новый завод станет крупнейшим в Британии. На заводе появится тысяча рабочих мест в ближайшие пять лет. Площадь предприятия составит около 24 тыс. кв. м.

