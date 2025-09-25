Школу во Владивостоке пришлось эвакуировать из-за взорвавшегося телефона

В одной из школ Владивостока произошел пожар, причиной которого стал взорвавшийся мобильный телефон. В результате инцидента сгорела школьная раздевалка, а из здания эвакуировали около 600 человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Происшествие случилось в учебном заведении, расположенном на улице Сабанеева. По данным SHOT, в портфеле одного из школьников внезапно взорвался гаджет. Это привело к моментальному возгоранию рюкзака и распространению огня на все помещение.
В результате ЧП никто не пострадал. Из здания оперативно эвакуировали около 600 человек. Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание на площади 10 квадратных метров, однако школьная раздевалка выгорела полностью.