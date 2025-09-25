Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школу во Владивостоке пришлось эвакуировать из-за взорвавшегося телефона

Во Владивостоке, в школе № 69 произошел пожар, вызванный взрывом мобильного телефона одного из учеников. Загорание полностью уничтожило раздевалку и привело к эвакуации почти 600 человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В одной из школ Владивостока произошел пожар, причиной которого стал взорвавшийся мобильный телефон. В результате инцидента сгорела школьная раздевалка, а из здания эвакуировали около 600 человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Происшествие случилось в учебном заведении, расположенном на улице Сабанеева. По данным SHOT, в портфеле одного из школьников внезапно взорвался гаджет. Это привело к моментальному возгоранию рюкзака и распространению огня на все помещение.

В результате ЧП никто не пострадал. Из здания оперативно эвакуировали около 600 человек. Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание на площади 10 квадратных метров, однако школьная раздевалка выгорела полностью.